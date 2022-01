iOS 15.3 disponibile su iPhone: ecco perché aggiornare SUBITO

Apple ha appena rilasciato iOS 15.3 per iPhone, insieme a iPadOS 15.3 per iPad. Ecco per quale motivo è super importante eseguire l'aggiornamento il prima possibile.

iOS 15.3 disponibile al download

Si tratta di un aggiornamento particolarmente importante per la sicurezza. Inoltre introduce una serie di novità, fondamentali per il buon funzionamento del sistema operativo. Di seguito, il changelog completo:

iOS 15.3 include risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone ed è consigliato a tutti gli utenti.

Per questo è quindi molto importante effettuare il prima possibile l'aggiornamento ad iOS 15.3 sul proprio iPhone. Senza, rischi di non avere gli ultimi update in termini di sicurezza e stabilità del tuo device.

Accertati di avere lo smartphone abbastanza carico quando scaricherai l'aggiornamento (meglio se connesso alla corrente elettrica e in carica) e di essere sotto una buona copertura di rete. Per effettuare la verifica e il download basta andare nelle impostazioni del tuo device, scegliere “Generali” e poi “Aggiornamento Software”. Naturalmente, lo stesso è riservato ai modelli di melafonino compatibili. Il peso dell'update è di ben 862,5MB.