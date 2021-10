Aggiornate subito il vostro Samsung Galaxy S20 FE 5G

Di recente, il colosso sudcoreano degli smartphone Samsung ha iniziato a lanciare l'aggiornamento di ottobre 2021 relativo alla sua serie di flagship S21, ma si evince che anche altri terminali come il Galaxy Note 20, la line-up S20, lo Z Flip 3 e il midrange Galaxy A50 hanno appena ricevuto l'update nella prima settimana del mese di ottobre. Ora, secondo quanto riportato dal portale di SamMobile, l'OEM sudcoreano sta distribuendo il firmware contenente le patch di sicurezza di questo mese anche sull'ammiraglia entry level dello scorso anno, il Galaxy S20 FE 5G.

L'aggiornamento presenta la versione del firmware G781BXXS4CUI1 e porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2021, il che è piuttosto impressionante poiché sono passati solo 4 giorni dall'inizio del mese.

Samsung non è riuscita a offrire informazioni in merito ai bug e ai problemi che ha risolto con questa iterazione del software al momento della stesura di questo articolo, ma prevediamo un annuncio a breve.

Nel caso in cui possediate un Galaxy S20 FE 5G (Europa) e non avete ancora visto questo aggiornamento con una notifica, potete verificare voi stessi andando in Impostazioni, quindi cliccando su Aggiornamento software.

Così facendo, l'update dovrebbe apparire in un batter d'occhio, dopodiché sarà necessario fare click su Scarica e installa. Se non lo doveste vedere, vi consigliamo di attendere un giorno o due e ricontrollare subito dopo.

L'S20 FE 5G un telefono speciale pensato per i “fan” del marchio a cui non sono piaciuti i chip Exynos. Invece dell'Exynos 990 sull'S20 FE LTE, la nuova variante racchiude il chip Qualcomm Snapdragon 865.

Tuttavia, le differenze finiscono qui. Il telefono utilizza lo stesso display piatto da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD+. Il pannello gode della tecnologia AMOLED e ha uno scanner di impronte digitali, 120 Hz di frequenza di aggiornamento e un foro per la selfiecamera da 32 MP.

Spostandoci sul retro, c'è una configurazione a tripla lente all'interno di un modulo rettangolare. Troviamo un sensore principale da 12 MP, una lente ultrawide da 12 MP e un tele da 8 MP.

Il telefono è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W. A differenza dei telefoni Galaxy S21 rilasciati di recente, l'S20 FE ha ancora uno slot per schede microSD che consente di espandere ulteriormente la memoria con una schedina apposita.

