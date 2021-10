Samsung: ecco due cose che DEVE COPIARE da iPhone

I colleghi di SamMobile hanno effettuato un'interessante analisi su due features che Samsung dovrebbe copiare dai nuovi iPhone 13 di Apple. Vediamo quali sono.

Si sa, i nuovi melafonini sono ormai di dominio pubblico. Io stesso posseggo un iPhone 13 Pro Max dal giorno dell'uscita sul mercato, venerdì 24 settembre. Ora purtroppo, le scorte sono quasi esaurite ed è difficile accapparsene uno.

Tuttavia, i nuovi device della mela sono piuttosto sorprendenti, indipendentemente dal fatto che voi siate “Pro Apple” o contrari all'azienda di Cupertino.

Da un'analisi condotta da un giornalista di SamMobile, l'uomo ha effettuato una disamina di ciò che gli piacerebbe vedere sul suo Samsung Galaxy. Si legge in fatti:

L'ultima e unica volta che ho usato un iPhone è stato nel 2016 e ho trovato iOS incredibilmente restrittivo e molto limitante rispetto ad Android. Ora, mentre iOS non è più così restrittivo come una volta, questo è ancora un po' troppo diverso per gli utenti Android di lunga data e ci vuole un po' di tempo per abituarsi.

Certo, non dovrei abituarmici, dato che Android e Samsung sono il mio connubio ideale. Solo due giorni dopo aver utilizzato l'iPhone 13 Pro Max, ho già voglia di tornare al Galaxy S21 Ultra che ho qui parcheggiato sulla mia scrivania (in parte perché il mio nuovissimo Galaxy Watch 4 non supporta l'iPhone).

Ma ciò non significa che alcune cose dell'iPhone non mi siano piaciute, e ce ne sono due che vorrei che Samsung copiasse il prima possibile.