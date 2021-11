Aggiornate subito il vostro OnePlus 9 / 9 Pro

Il marchio di telefonia cinese OnePlus sta iniziando a lanciare un nuovo aggiornamento del sistema operativo Oxygen con il numero di aggiornamento 11.2.10.10 sui suoi flagship del 2021, OP 9 e 9 Pro.

Questo nuovo aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza di novembre 2021 e un paio di altre correzioni di bug importante, ma tutto sommato si tratta di un update minore, che è probabilmente un passo avanti per prepararsi all'aggiornamento di Android 12 che arriverà entro la fine dell'anno. Il Changelog è il seguente:

Sistema

Ottimizzata l'esperienza dell'app di terze parti;

Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.11;

Stabilità del sistema migliorata e problemi noti risolti.

Per chi non lo sapesse, è probabile che il firmware in questione impiegherà del tempo per essere distribuito e, una volta fatto, sarà possibile eseguire l'aggiornamento allo stesso andando su Impostazioni, navigando su Aggiornamenti di sistema e facendo clic su Scarica e installa.

Nelle notizie correlate, la società non ha fatto scalpore per non aver rilasciato un nuovo smartphone facente parte della serie T. Dopo anni, l'azienda ha deciso di non portare avanti la line-up T per le ammiraglie della seconda parte dell'anno.

Tuttavia, in realtà ha introtto una variante T per OnePlus 9R. Questo dispositivo è disponibile in Cina da ottobre ed è un buon aggiornamento in termini di specifiche, e supera persino il OnePlus 9 in alcuni aspetti. Arriverà sul mercato indiano a dicembre ma non in quello europeo.

La fonte afferma che OP 9RT sarà disponibile nelle colorazioni Hacker Black e Nano Silver in India. Il flagship killer monta il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Viene fornito con 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Come al solito, non porta uno slot per schede micro SD. Vanta un display AMOLED Full HD + da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sotto la scocca è presente una batteria da 4.500 mAh che si ricarica tramite una porta USB C con una ricarica rapida fino a 65 W.

