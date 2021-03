Motorola ha appena rilasciato il nuovo aggiornamento gratuito ad Android 11 per il suo flagship del 2020, Moto Edge +. Per chi non lo sapesse, questa è la versione “pompata” e leggermente più prestante (oltre che più grande) del midrange premium campione di incassi, Moto Edge 5G. Finalmente arriva l’agognato nuovo firmware che introduce tantissime novità.

Motorola Edge+ si rinnova grazie ad Android 11

Dopo solo un giorno da quando Motorola ha rilasciato alcuni dei suoi primi aggiornamenti Android 11 per Moto G8 e Moto G8 Power, arriva anche la nuova iterazione del software per il flagship del 2020, Edge+, un device bello quanto potente, incredibilmente futuristico e dall’hardware spaziale. Al momento, sembra che l’update stia arrivando lato server soltanto ai clienti oltreoceano grazie alla partnership con l’operatore Verizon. Molto probabilmente sarà presto da noi nei prossimi giorni e/o settimane.

Oltre ai miglioramenti di Android 11 come le chat bubbles e le conversazioni stilate all’interno delle notifiche, questo update corregge anche alcuni importanti bug su Moto Edge +, inclusa l’impossibilità di effettuare chiamate o connettersi ai dati durante l’utilizzo della rete 5G di Verizon. Motorola ha incluso anche la patch di sicurezza di marzo 2021 di Android e ha migliorato il modo in cui viene misurato il traffico dati durante l’utilizzo dell’hotspot mobile.

Il brand, originariamente ,si era impegnato a fornire un solo importante aggiornamento software per Moto Edge + dopo il suo debutto avvenuto lo scorso anno, anche se poi ha cambiato idea e ha promesso di dotare il device della futura release di Android 12. Considerando che ci sono voluti sei mesi per vedere Android 11 su Edge +, non aspettatevi di vedere un altro importante aggiornamento su questo telefono nel corso dell’anno corrente.

Nelle news correlate vi ricordiamo che il top di gamma del 2021 del colosso della casa alata si chiama Moto G100 e l’OEM lo presenterà il 25 marzo per i mercati internazionali. Pochissimi giorni di attesa, dunque.

