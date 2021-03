A dicembre 2020, Motorola ha rilasciato un elenco che indicava il nome dei dispositivi che sarebbero stati aggiornati ad Android 11. Tuttavia, la società non ha rivelato quando questi telefoni avrebbero ricevuto l’update. Alla fine di gennaio, Moto G Pro è stato il primo device dell’azienda ad ottenere la nuova release del firmware ad Android 11. Ora, a più di un mese e mezzo di distanza, altri due telefoni del brand della casa alata hanno iniziato a ricevere la nuova build. Stiamo parlando di Moto G8 e G8 Power.

Motorola G8 e G8 Power: arriva Android 11

Secondo un rapporto di PiunikaWeb, Motorola ha iniziato a lanciare l’aggiornamento stabile di Android 11 per Moto G8 e Moto G8 Power. L’aggiornamento è attualmente disponibile in Colombia ma pare che stia per arrivare, nei giorni a venire, anche negli altri mercati internazionali.

Lo stesso rapporto afferma che la società di proprietà di Lenovo aveva effettivamente avviato il test di aggiornamento di Android 11 (in beta, ovviamente) per questi telefoni a novembre stesso. In poche parole, questo significa che la società ha impiegato circa quattro mesi per fornire un aggiornamento stabile.

Comunque, l’aggiornamento è qui adesso. Poiché entrambi questi telefoni eseguono una build software identica, la versione dell’update è la seguente: RPE31.Q4U-47-35. Le patch di sicurezza però, sono ferme a febbraio 2021.

A partire da ora, come qualsiasi altro nuovo aggiornamento OTA, anche questo viene distribuito lato server; pertanto, ad oggi è disponibile solo per utenti selezionati in Colombia, tuttavia, dovrebbe essere disponibile per più persone e in altre regioni del mondo nei prossimi giorni.

I due prodotti sono ottimi midrange dal prezzo veramente contenuto. Vantano entrambi una cella energetica dalle alte prestazioni, processori octa-core, form factor austeri ma concreti, tante fotocamere e un ricco software votato all’imaging. I pannelli sono entrambi LCD IPS e vantano una risoluzione HD. Ovviamente, la caratteristica peculiare del modello “Power” è la capacità della batteria che è in grado di assicurare oltre 3 giorni di autonomia con una singola carica.

