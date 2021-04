Age of Empires non è mai soltanto un gioco: non lo è mai stato nella sua storia. Se fosse un film, sarebbe un Colossal. Age of Empires è magia, è lotta, è storia, è epica. Ma non lo è soltanto nella vocazione: lo è nei suoni, nelle dinamiche di gioco ed ora, con Age of Empires 4, tutto ciò diventa ancor più evidente grazie ad immagini di altissimo livello ed effetti sonori che alzano ancor di più il livello di emotività attorno alle popolazioni gioco.

Age of Empires IV

Un nuovo gameplay trailer è stato pubblicato in queste ore per solleticare ancor di più quanti già non stanno più nella pelle:

Dall’età feudale all’età imperiale, con un crescendo senza pari di armi, eserciti e dettagli grafici: un titolo che andrà ad impreziosire il mondo Xbox entro breve ormai, dopo anni di ipotesi e rinvii. Ma questa volta è tutto vero, AoE IV sta per arrivare e sarà l’avventura definitiva e conclusiva di una saga senza pari per il gaming made in Microsoft.

Quando? Autunno 2021. Per restare aggiornati sul tema tramite Telegram, il riferimento è questo.

