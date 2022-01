Age of Empires 4 uscirà su Xbox Series X/S? C'è una speranza

Age of Empires 4 potrebbe uscire presto anche su Xbox Series X/S. L'ottimo strategico in tempo reale di Relic Entertainment, che ha riportato in voga una saga storica, è infatti comparso in versione console sul Microsoft Store con il nome in codice “XIP_CAR_JANUARY_2022“.

Spieghiamo subito: “CAR” è l'abbreviazione di “Cardinal”, il nome interno provvisorio di Age of Empires 4. L'app risulta in fase di testing dentro l'Hub Xbox Insider, suggerendo che la compagnia di Redmond starebbe testando la nuova versione magari per un annuncio da fare nei prossimi mesi.

Age of Empires 4 su Xbox Series X/S: perché c'è da sperarci

Sebbene non sia un genere particolarmente adatto e diffuso su console, va detto che Microsoft è una delle compagnie che con le sue Xbox ha sempre cercato di offrire anche degli strategici in tempo reale riadattati per i controller da salotto.

Un esempio clamoroso sono i due Halo Wars, spin-off della nota saga di sparatutto, che hanno spinto altri sviluppatori a tentare l'approccio con questa tipologia di giochi anche su console. E non solo su Xbox.

Il grande responso ottenuto tra critica e pubblico da Age of Empires IV potrebbe spingere Microsoft a realizzare il porting per Xbox Series X e S, esattamente come fatto, peraltro con uno splendido lavoro, con Flight Simulator: altro titolo che finora non era mai comparso su console.

Il fatto che il gioco verrà ovviamente inserito su Xbox Game Pass contribuirà inoltre alla sua facile diffusione, forte del nome importante che si porta dietro. Staremo a vedere se ci saranno novità nelle prossime settimane. Nel frattempo, il titolo è disponibile su PC.