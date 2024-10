Adorazione: il primo trailer e la data di uscita della nuova serie tv Netflix

Nelle scorse ore Netflix ha pubblicato sui social il primo trailer di Adorazione, la nuova serie tv ispirata all’omonimo romanzo dell’autrice Alice Urciuolo. Al termine del filmato, come da tradizione, viene svelata anche la data di uscita: la nuova serie Netflix sarà disponibile da mercoledì 20 novembre.

Adorazione: la nuova serie italiana young adult di Netflix

La nuova serie italiana Adorazione racconta la storia di un gruppo di ragazzi e ragazze in un’estate che nessuno di loro dimenticherà mai. La trama ruota attorno alla scomparsa di una di loro, la sedicenne Elena. Nonostante tutti abbiano un legame con lei, nessuno dei suoi amici vuole parlare.

Le premesse perché Adorazione si trasformi in un successo ci sono tutte. A partire dalla sua sceneggiatrice, Alice Urciuolo, la stessa di Prisma e SKAM Italia. La serie, diretta da Stefano Mordini, è stata presentata in anteprima ad “Alice nella città”, una sezione autonomia della Festa del cinema di Roma. Questa prima stagione è composta in tutto da 6 episodi.

Il cast

A comporre il cast della serie Netflix Adorazione vi sono:

Noemi Megagnini (Vanessa)

Alice Lupparelli (Elena)

Penelope Raggi (Diana)

Beatrice Puccilli (Vera)

Tommaso Donadoni (Enrico)

Luigi Bruno (Gianmarco)

Federico Russo (Christian)

Giulio Brizzi (Giorgio)

Federica Bonocore (Melissa)

Alessia Cosmo (Teresa)

Barbarba Chichiarelli (Chiara)

Claudia Potenza (Manuela)

Ilenia Pastorelli (Enza)

Max Mazzotta (Ricotta)

Mario Sgueglia (Andrea)

Uno dei nomi più noti del cast è quello di Alice Lupparelli, attrice classe 2001 nota al grande pubblico per il personaggio di Viola nella serie tv Un professore 2 trasmessa su Rai 1. C’è poi anche Ilenia Pastorelli, vincitrice di un David di Donatello come miglior attrice protagonista e di recente al fianco di Amadeus nella conduzione di Suzuki Music Party sul Nove.

Data di uscita

La prima stagione di Adorazione sarà disponibile su Netflix dal 20 novembre 2024. In totale sono previsti 6 episodi.

Il teaser trailer

Ecco il video del primo trailer di Adorazione rilasciato da Netflix a inizio ottobre. Ad accompagnare le immagini è l’omonimo inedito di Fabri Fibra.