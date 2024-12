Addio vestiti spiegazzati con il Ferro da stiro portatile di Rowenta

Stirare i vestiti è spesso una vera seccatura, soprattutto se ti devi mettere lì, tirare fuori l’asse da stiro e il ferro, montare il tutto per poi iniziare dopo mezz’ora. Se, tuttavia, hai un incontro importante presentarsi con una bella camicia stirata fa la sua figura e per questo oggi voglio mostrarti questo tiratore portatile di Rowenta. Puoi acquistarlo a soli 29,99€ su Amazon con un grande sconto del 25% sul prezzo di listino. Insomma, è il tuo momento: aggiungilo al carrello ora.

Stirare non è mai stato così semplice con il Ferro da stiro portatile di Rowenta

Lo ricarichi con un po’ d’acqua, lo attacchi alla corrente e in men che non si dica sei pronto a stirare qualsiasi vestito tu voglia, che sia esso una semplice maglietta, un pantalone, una felpa e tanti altri ancora. Comodo ed estremamente compatto puoi riporlo facilmente in un cassetto oppure metterlo nella valigia o nello zaino e portarlo con te ovunque tu vada. All’occasione lo estrai, posizioni i capi che vuoi stirare su una gruccia e in pochi istanti il gioco è fatto.

La potenza da 1200W ti permette di avere un getto di vapore continuo abbastanza forte da rendere i tuoi vestiti davvero perfetti senza dover ogni volta tirare in ballo l’ingombro del ferro da stiro classico. Col cavo da 2 metri poi, non avrai alcun problema su dove e come collegarlo alla rete elettrica poiché potrai muoverti liberamente senza stare costantemente con il filo che ti tira.

Insomma questo Ferro da stiro portatile Rowenta Origin Travel è davvero un asso nella manica se vai sempre di fretta o semplicemente non ti piace molto stirare i vestiti. In questo momento trovi questo gioiellino su Amazon a soli 29,99€, usufruendo di un ottimo sconto del 25%.

Le spedizioni sono rapide e gratuita in tutta Italia grazie alle spedizioni Prime.