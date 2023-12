Addio Insonnia grazie a ZzzQuil Natura, con Tazza e Pochette in REGALO!

La melatonina rappresenta un fondamentale ormone prodotto naturalmente dal corpo umano, svolgendo un ruolo cruciale nel regolare il ritmo circadiano, cioè il ciclo sonno-veglia. Questo ormone viene prodotto in risposta alla diminuzione della luce, inducendo una sensazione di sonnolenza e preparando il corpo al riposo notturno.

Il mix unico di piante officinali come valeriana, camomilla e lavanda conferisce a ZzzQuil Natura proprietà sedative e rilassanti. La valeriana contribuisce a ridurre l’ansia e lo stress, la camomilla agisce come un calmante naturale, mentre la lavanda favorisce il rilassamento muscolare, creando un mix armonioso di elementi per favorire una buona notte di sonno.

ZzzQuil Natura si distingue per il suo approccio al benessere con un gusto ai frutti di bosco, senza compromessi in termini di aromi, coloranti o conservanti artificiali. La raccomandazione per ottenere i massimi benefici è di consumare 1 pastiglia gommosa circa 30 minuti prima di coricarsi. Questo permette agli ingredienti di agire in modo sinergico, preparando il corpo a un sonno ristoratore.

Con 72 pastiglie gommose, ZzzQuil Natura offre un trattamento sufficiente per più di due mesi, garantendo una fornitura costante per sostenere il tuo ciclo di sonno ideale. Inoltre, questa confezione esclusiva include in omaggio una pratica pochette e tazzina brandizzati!