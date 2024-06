Addio ID Apple, arriva il cambio nome: si chiamerà Apple Account

Non ci sarà più nessun ID Apple: l’azienda ha confermato che, con il rilascio di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11, l’account personale utilizzato dagli utenti per autenticarsi nei vari servizi forniti dal colosso verrà rinominato in Apple Account.

Più semplice, ma c’è anche il lato affettivo

Tra le motivazioni alla base del rebranding, Apple ha spiegato la volontà di garantire “un’esperienza di accesso coerente su tutti i servizi e dispositivi e si basa sulle credenziali esistenti dell’utente”. Per ora, il marchio ID Apple è ancora visibile sulla relativa pagina d’accesso web. La transizione in Apple Account sarà, con molta probabilità, completata prima del rilascio ufficiale di iOS 18 e di tutti gli altri aggiornamenti software, previsti entro la fine dell’anno.

Non si tratta comunque di una sorpresa: il cambio da ID Apple ad Apple Account era già stato annunciato all’inizio del 2024. Porterà sicuramente molta più chiarezza, a discapito – forse – del valore affettivo che lega tantissimi utenti all’attuale nome, in uso ormai da decenni.

Cosa dovranno fare gli utenti già in possesso di un ID Apple? Probabilmente nulla: sicuramente dobbiamo aspettarci una qualche sorta di notifica che ci avviserà dell’imminente modifica, ma è auspicabile che si tratti solamente di un semplice cambio nome e quindi senza alcun rischio per le credenziali già esistenti degli utenti iscritti.