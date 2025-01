Addio a questo Apple Watch: per Apple è già vintage

Quanti anni servono affinché un oggetto possa essere definito vintage? Una domanda che tanti in questi giorni si stanno chiedendo a seguito di della scelta di Apple che ha deciso di dire addio a uno dei suoi smartwatch più iconici. Stiamo parlando dell’Apple Watch Series 3, lanciato nell’ormai lontano 2017.

Questo orologio è stato ufficialmente classificato come prodotto “vintage” dal colosso di Cupertino, entrando ora in una categoria a sé. Ancora molti oggi lo indossano e trovano le sue funzionalità interessanti. Tuttavia, le sue caratteristiche erano all’avanguardia per l’epoca e oggi il tempo che passa si sta facendo sentire.

Apple Watch Series 3: la fine di un’era

Era il 2017 quando fece il suo primo debutto ufficiale Apple Watch Series 3. Quest smartwatch di Casa Cupertino ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo degli smartwatch. Infatti, questo orologio smart aveva diversi primati e caratteristiche fondamentali per quell’era:

primo modello con connettività cellulare integrata ;

; design elegante e funzionale , decisamente più ampio e con cornici più sottili dei modelli precedenti;

, decisamente più ampio e con cornici più sottili dei modelli precedenti; processore dual-core per prestazioni migliorate e un’esperienza utente fluida e soddisfacente;

per prestazioni migliorate e un’esperienza utente fluida e soddisfacente; altimetro barometro per rilevare i dislivelli.

Nonostante le sue caratteristiche all’avanguardia per l’epoca, come dicevamo, il tempo passa per tutti. Ecco perché Apple ha deciso di inserire questo dispositivo nella lista dei prodotti vintage, segnando di fatto la fine del suo ciclo di vita commerciale.

Cosa significa “vintage” per Apple

Quando un prodotto per Apple viene classificato vintage, come per l’Apple Watch Series 3:

non riceve più aggiornamenti software; i pezzi di ricambio diventano limitati; l’assistenza ufficiale non è più garantita.

Insomma, se possiedi un Apple Watch Series 3, è giunto il momento di considerare un upgrade. Il nuovo Apple Watch Series 10 è un ottimo modello da prendere in considerazione, viste le sue caratteristiche all’avanguardia e molte funzionalità esclusive in questo dispositivo, rispetto ai precedenti.

Il passaggio del Series 3 allo status di vintage segna la fine di un capitolo importante nella storia degli smartwatch. Allo stesso tempo ci ricorda quanto velocemente la tecnologia evolva, spingendoci sempre verso nuove frontiere dell’innovazione e prodotti più recenti, che soddisfino le nostre attuali necessità.