Addio ansia da bagaglio: compagnie aeree ok agli Apple AirTag

Presto potrai dire addio all’ansia da bagaglio smarrito. Apple ha recentemente annunciato una nuova funzionalità chiamata “Share Item Location” che, tramite AirTag, permetterà a tutti i passeggeri di condividere la posizione precisa dei loro bagagli smarriti direttamente con le compagnie aeree. Tutto questo tramite l’app Find My.

Questa incredibile novità rientra tra le nuove funzionalità aggiunte con l’aggiornamento iOS 18.2. Grazie a tutto questo sarà possibile semplificare il processo di localizzazione dei bagagli persi, riducendo così stress e disagi associati a queste situazioni che non sono poi così rare. Forse anche tu non hai più trovato la tua valigia persa chissà dove.

Questo aggiornamento, dichiara Apple in un comunicato ufficiale, sarà presto disponibile per tutti gli utenti come aggiornamento software gratuito per iPhone X s e versioni successive. Con un semplice Apple AirTag, acquistabile su Amazon, è possibile dire addio ai bagagli smarriti dalle compagnie aeree.

Apple AirTag: quali sono le compagnie aeree aderenti

Al momento, le compagnie aeree che hanno già aderito all’iniziativa di Apple che permetterà di fornire la posizione esatta dei bagagli smarriti con AirTag tramite l’app Find My, sono più di quindici.

Tra queste troviamo Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic e Vueling.

Con un servizio che abbraccia milioni di persone in tutto il mondo, queste compagnie aeree accetteranno le posizioni di Find My e AirTag come parte del loro processo di assistenza ai clienti per localizzare i bagagli smarriti o quelli in ritardo. Apple fa sapere che nel tempo si adegueranno anche altre compagnie aeree.

Tanti vantaggi per i passeggeri

La novità che vede gli Apple AirTag un alleato per recuperare i bagagli smarriti, fornendone la posizione esatta alle compagnie aeree, promuove davvero tanti vantaggi per i passeggeri. Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple, ha spiegato:

Find My è uno strumento essenziale per gli utenti di tutto il mondo per tenere traccia e trovare i propri effetti personali. La rete Find My e AirTag hanno dimostrato di essere una potente combinazione per gli utenti in viaggio, fornendo preziose informazioni sulla posizione quando i bagagli sono stati smarriti o gestiti in modo errato. Con Share Item Location, siamo entusiasti di offrire agli utenti un nuovo modo per condividere facilmente queste informazioni direttamente con terze parti come le compagnie aeree, il tutto proteggendo la loro privacy.

In pratica, grazie a questa nuova funzionalità, con Apple AirTag e Find My, sarà possibile: