Addio alle macchie sui tappeti con l'ASPIRAPOLVERE 3 in 1 (risparmia il 40%!)

Chi non ha mai impregnato il tappeto con una macchia difficile da eliminare? Con il protagonista di quest’offerta, togliere lo sporco dai tessuti sarà più facile che mai! Parliamo del Conga MotorHand Carpet&Spot Clean 2500 che, con un ribasso del 40%, arriva a costare solo 76,90€!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere per tessuti

Grazie alla funzione 3 in 1 che permette di bagnare, pulire e aspirare in un unico gesto, questo incredibile dispositivo è in grado di affrontare qualsiasi tipo di macchia, sia secca che liquida. Che si tratti di caffè, vino, cibo o altre sostanze, questo elettrodomestico è pronto a rimuovere le macchie in modo efficace, lasciando i tessuti come nuovi. La spazzola motorizzata ad alta precisione è in grado di penetrare nelle fibre più profonde dei tessuti, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Questo significa che, con un solo passaggio, puoi eliminare residui di sporco incastrati, polvere e macchie.

Il dispositivo è dotato di un sistema a doppio serbatoio che separa acqua pulita e acqua sporca, fondamentale per mantenere un livello di igiene elevato e per assicurarsi che ogni superficie trattata rimanga perfettamente pulita.

Equipaggiato con una batteria da 16,8V, offre fino a 25 minuti di autonomia. E per utilizzarlo non ti basterà far altro che spruzzare la soluzione detergente sulla superficie da trattare, utilizzare la spazzola motorizzata per rimuovere lo sporco e poi aspirare l’acqua sporca, che viene raccolta nel serbatoio dedicato.

Non avere più paura di sporcare il divano, il tappeto o la tappezzeria della tua auto: con questo aspirapolvere hai una soluzione efficace al 100% al costo di soli 76,90€!