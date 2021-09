Niente Samsung Galaxy Note quest'anno, ma non perdiamo la speranza

Samsung Galaxy Note è da sempre sinonimo di efficienza e produttività ma, come ben sappiamo, nel corso di questo 2021 non verrà presentato alcun nuovo modello della gamma. Questo però non significa che l'azienda sudcoreana abbia del tutto abbandonato il progetto.

Il Samsung Galaxy Note 20, nelle sue declinazioni Standard ed Ultra 5G, ha convinto davvero tutti in termini di prestazioni, un po' meno per quanto riguarda la durata della batteria (peculiarità che, rispetto ai primissimi modelli, il produttore non è più riuscito a mantenere).

Lo smartphone preferito dai businessman (o almeno da quelli non particolarmente convinti dagli iPhone) non avrà però un successore quest'anno. La società si è più volte espressa in tal senso, sottolineato però la possibilità che si possa tornare a lavorare sulla gamma 2022.

Parole che sicuramente danno un filo di speranza ma che, allo stesso tempo, non trovano concretezza nei fatti. Basti pensare che i colleghi del sito Galaxyclub, alla ricerca di informazioni relative al rinnovo dei marchi da parte di Samsung, non siano riusciti a trovare nulla che potesse dare un segnale effettivo circa il futuro dei Galaxy Note.

Volendo rincarare la dose ci sarebbero anche altri dettagli, che in maniera del tutto plausibile, porterebbero ad escludere l'imminente sviluppo di una nuova unità dei Galaxy Note. Sarebbe sufficiente ricordare che Samsung abbia esteso l'efficacia della S-Pen, l'accessorio di sicuro più rappresentativo della suddetta gamma, anche all'innovativo Galaxy Z Fold 3.

Non sono comunque del tutto infondate le ipotesi circa la presentazione di un Samsung Galaxy Note nel 2022 ma, allo stesso tempo, qualora gli utenti “si accontentassero” di sfruttare le potenzialità del pennino sul nuovo smartphone pieghevole dell'azienda è facile supporre che il progetto possa essere destinato ad una fine ingloriosa e certamente non all'altezza del suo reale valore.

Smartphone