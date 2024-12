Adattatore Android Auto e CarPlay wireless 2-in-1 al prezzo MINIMO STORICO (-24%)

Su Amazon è in sconto al minimo storico uno degli oggetti più in voga del momento: è un adattatore che ti permetterà di usare sia Android Auto che CarPlay in modalità wireless, senza le necessità di collegare il cavo al telefono. Si inserisce direttamente nella presa USB della tua auto e garantisce una connessione stabile e duratura. Oggi puoi acquistarlo a soli 41,79 euro invece di 54,99.

Adattatore Android Auto e CarPlay wireless 2-in-1: come funziona

Questo dispositivo ti permette di passare quindi dalla connessione cablata di Android Auto e CarPlay ad una wireless in pochissimi secondi. La CPU dual-core, combinata al bluetooth 5.3 e al WiFi integrato, assicura una connessione rapida, stabile e priva di interruzioni.

Potrai accedere così a tutte le funzioni di entrambi i sistemi di infotainment con musica, navigazione satellitare e messaggistica senza usare il telefono e direttamente sul display touchscreen della tua auto. L’adattatore supporta tutti i controlli originali, compresi manopola del volume e tasti integrati sul volante.

L’installazione è un gioco da ragazzi: lo colleghi alla porta USB della tua auto, lo connetti tramite bluetooth e WiFi al tuo smartphone e in meno di 30 secondi sarai pronto. Le riconnessioni future avverranno invece in maniera decisamente più rapida in neanche 5 secondi.

Compatibile con praticamente tutte le auto che supportano Android Auto e CarPlay cablati, la confezione include adattatori USB-A e USB-C per la massima versatilità. Con questo adattatore ti assicuri una guida più smart, comoda e senza fili: acquistalo adesso a soli 41,79 euro.