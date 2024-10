Se hai acquistato su questo shop online i tuoi dati sono stati rubati

Purtroppo anche i grandi shop online non sono immuni da attacchi massicci di cybercriminali e cracker (o hacker cattivi). Notizia recente, un famoso shop online è stato vittima di un potente data breach. In questo attacco sono stati rubati i dati personali e le informazioni sensibili di circa 3,5 milioni di clienti.

Questi dati privati sono diventati disponibili sul web. Si tratta di informazioni esposte a tutti che includono nomi, indirizzi, email, numeri di telefono, fate di nascita e dettagli di pagamento. Il sito in questione è Brillen.de, un noto e-commerce di occhiali e ausili visivi. La maggior parte degli utenti colpiti sono di Germania, Austria e Spagna.

Addirittura, gli esperti che hanno scoperto questa fuga di dati hanno notato che a essere stati rubati sono anche tutti i registri degli ordini. In questi troviamo numeri di fattura, date degli ordini, importi di acquisto e molto altro ancora. Questo ha messo in serio pericolo la privacy dei clienti.

Quali sono i rischi dei clienti i cui dati sono stati rubati

Ovviamente, come è immaginabile, i clienti a cui sono stati rubati i dati a causa di questo data breach sono in pericolo. Anche se questa fuga è stata riparata, resta il fatto che le informazioni sensibili sono state online per un certo periodo di tempo. Questo ha permesso ai malintenzionati di accedervi per nuovi piani futuri.

I rischi quindi sono truffe online personalizzate, email di phishing, SMS di smishing, messaggi in chat di utenti sconosciuti con l’obiettivo di frodare l’utente. Queste sono solo alcune delle minacce future a cui gli utenti sono esposti se i loro dati sono tra quelli rubati sul sito web Brillen.de.

Il nostro consiglio è quello di cambiare password dell’account personale utilizzato per acquistare online su questo shop. Inoltre, se è stata fornita una mail al momento dell’acquisto, per ricevere informazioni, è meglio cambiare la password anche di questa.