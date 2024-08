Acquista ORA Apple Pencil USB-C a soli 79€ su Unieuro

Trasforma il tuo iPad in un foglio di carta digitale, una tavola da disegno, un quaderno su cui prendere appunti, un quadro da colorare e molto altro ancora. Oggi la fantastica Apple Pencil USB-C è in offerta speciale. Acquistala adesso a soli 79€, invece di 89€.

Questa super promozione la trovi solo su Unieuro. Il vantaggio è che non solo hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o il ritiro gratuito in negozio inclusi, ma anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. Devi solo selezionare PayPal o Klarna per averla a soli 26,33€ al mese senza interessi.

Apple Pencil USB-C: perfetta in tutto con il tuo iPad

La Apple Pencil USB-C è uno strumento eccezionale e perfetto per prendere appunti, disegnare, annotare documenti, colorare, tenere un diario e molto altro ancora. La sua tecnologia avanzata la rende precisa fino all’ultimo pixel, con una bassissima latenza e una sensibilità all’inclinazione eccellente.

In pratica è come utilizzare una matita vera sul display del tuo iPad. Il pratico sistema di ricarica tramite cavo USB-C la rende super pratica da portare sempre con te. Per riporla devi semplicemente agganciarla magneticamente al lato del tuo iPad e il gioco è fatto. Si abbina sempre tramite cavo USB-C.

Questa Apple Pencil è compatibile con iPad Pro 13″ (M4), iPad Pro 11″ (M4), iPad Pro 12,9″ (sesta generazione), iPad Pro 11″ (quarta generazione), iPad Air 13″ (M2) e iPad Air 11″ (M2). Acquistala subito a soli 79€, invece di 89€.