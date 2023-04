Acqua fresca per il tuo micio: fontanella AUTOMATICA da rivoluzione

Quante volte al giorno pulisci la ciotola dell’acqua del tuo animale domestico? Se purtroppo non puoi farlo spesso per via del lavoro e delle commissioni fuori casa, di certo non puoi perderti la Fontanella per Gatti di GIOTOHUN.

Non fartela scappare in promozione su Amazon a soli 19€ grazie al doppio sconto

La riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime.

Fontanella per Gatti: il rubinetto silenzioso con sistema di filtraggio integrato

I gatti sono noti per essere animali molto esigenti riguardo all’acqua che bevono. Non amano bere acqua stagnante e preferiscono quella che scorre, fresca e pulita. La Fontanella per Gatti è la soluzione ideale per chi cerca di garantire un’acqua fresca e pulita in modo continuo. Grazie alla sua innovativa tecnologia e al suo design elegante e funzionale, rappresenta una scelta vincente per soddisfare le esigenze dei gatti più esigenti.

Il funzionamento è semplicissimo: basterà riempire il serbatoio con dell’acqua, collegare la fontana alla presa di corrente e accenderla. In questo modo l’acqua scorrerà continuamente, creando un flusso d’acqua fresco e pulito che aiuta il gatto a mantenersi idratato. La pulizia è molto facile e veloce, ideale per chi ha poco tempo a disposizione.

A rendere l’acqua sempre fresca e pulita c’è un innovativo sistema a triplo filtro. Dovrai soltanto cambiarlo ogni 2-4 settimane in base al numero di gatti o nei periodi più caldi perché usata più frequentemente. Avrai comunque a disposizione una garanzia di 2 anni in caso di problemi.

