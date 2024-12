Acer Nitro V 15, oggi a meno di 1000€: Ryzen 7, RTX 4050 e SSD da 1TB

L’Acer Nitro V 15 (ANV15-41-R653), un notebook gaming di ultima generazione, è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 999,00€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 1.149,00€. Potenza e fluidità, questo dispositivo è progettato per garantire le massime prestazioni a gamer e professionisti creativi che desiderano un laptop senza compromessi (o quasi).

Sotto la scocca troviamo il processore AMD Ryzen 7 7735HS, un chip octa-core ad alte prestazioni che garantisce velocità e reattività anche nei giochi e applicazioni più impegnative. La scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 sfrutta l’architettura Ada Lovelace di ultima generazione, offrendo grafica ray-tracing realistica e prestazioni ottimizzate grazie al supporto DLSS 3.

Il display da 15,6 pollici FHD IPS con frequenza di aggiornamento 144 Hz assicura immagini fluide e nitide, eliminando effetti di tearing e ghosting durante il gaming. Il pannello LED LCD offre colori vibranti e un’ampia visione angolare, garantendo un’esperienza visiva superiore per ogni tipo di contenuto.

Il Nitro V 15 è inoltre equipaggiato con 16 GB di RAM DDR5, che permette multitasking senza compromessi, e un capiente SSD da 1 TB, ideale per installare giochi, file multimediali e software con caricamenti rapidi.

Grazie al sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, puoi contare su un’esperienza intuitiva e ottimizzata. Non perdere questa offerta su Amazon per l’Acer Nitro V 15 ANV15-41-R653: potenza, velocità e grafica avanzata a un prezzo competitivo… ma ancora per pochissimo tempo.