Acer Chromebook Plus 514: sconto a tempo LIMITATISSIMO (-11%)

L’Acer Chromebook Plus 514 è la soluzione ideale per chi desidera un dispositivo potente, versatile e pronto a rispondere alle sfide quotidiane. Questo laptop non solo offre prestazioni eccellenti grazie al processore Intel Core i3-N305 di ultima generazione, ma è anche progettato per garantire un’esperienza utente superiore in ogni momento.

Inoltre oggi, grazie a un super sconto del 11% su Amazon, puoi farlo tuo al prezzo speciale di soli 329,00 euro, anziché 369,00 euro.

Acer Chromebook Plus 514: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Equipaggiato con il sistema operativo ChromeOS, il Chromebook Plus 514 integra gli strumenti di Intelligenza Artificiale di Google, rendendo il lavoro e la creatività più facili e accessibili. Scrivere come un professionista, creare sfondi unici o rielaborare le foto non è mai stato così semplice grazie alle avanzate funzionalità AI che questo dispositivo offre. E per un periodo limitato, avrai accesso a 12 mesi di Google One AI Premium senza costi aggiuntivi, un valore aggiunto che potenzia la tua produttività con Gemini Advanced e Gemini in Gmail, Docs e molto altro, oltre a 2 TB di spazio di archiviazione cloud sicuro.

Il Chromebook Plus 514 non è solo potente ma anche estremamente sicuro. Grazie ai livelli di protezione integrati di ChromeOS, non dovrai più preoccuparti di virus o malware. A maggio 2024, non è stato documentato alcun attacco virale riuscito su questo sistema operativo, confermando la sua affidabilità e sicurezza.

Il display Full HD da 14″ con cornice stretta e rivestimento antiriflesso è progettato per mantenere alta la produttività anche in condizioni di luce intensa. E con una durata della batteria fino a 10 ore, accompagnata da un audio DTS di alta qualità, potrai goderti l’intrattenimento ovunque tu sia, senza dover portare con te un adattatore.

Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto dell’11% per un tempo limitato. Questo è il momento perfetto per investire in un dispositivo che combina prestazioni, sicurezza e design in modo impeccabile. Non perdere l’occasione di rendere il tuo lavoro e il tuo intrattenimento più fluidi e gratificanti, al prezzo competitivo di soli 329,00 euro.