ACEMAGICIAN AM06 Pro: miniPC con con RYZEN 7 e 32 GB di RAM in SUPER SCONTO!

L’ACEMAGICIAN AM06 Pro è un miniPC potente e versatile, progettato per offrire elevate prestazioni in un formato compatto. Ideale per un’ampia gamma di utilizzi, dall’ufficio al multimedia, questo dispositivo coniuga performance elevate con un design elegante e compatto, rendendolo perfetto per qualsiasi spazio di lavoro o ambiente domestico. Attualmente, l’ACEMAGICIAN AM06 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 340€, rispetto al prezzo originale di 489€, grazie a un coupon e al codice sconto “5UZXWO88“, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi cerca un computer efficiente e conveniente.

Caratteristiche tecniche

L’ACEMAGICIAN AM06 Pro è dotato di un processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere una velocità fino a 4,3 GHz. Supportato da 32 GB di memoria DDR4 e un SSD NVMe da 512 GB, offre prestazioni eccezionali e ampio spazio di archiviazione. Questo miniPC consente di gestire fino a tre display 4K simultaneamente e dispone di connessioni avanzate tra cui Type-C, dual Ethernet, WiFi 6 e Bluetooth 5.2, rendendolo una scelta ideale per un utilizzo versatile e ad alte prestazioni.

L’ACEMAGICIAN AM06 Pro è consigliato a professionisti e appassionati che necessitano di elevate prestazioni in un formato compatto. È ideale per designer grafici, editor video, sviluppatori software e ingegneri che lavorano con applicazioni complesse e necessitano di un’ampia capacità di multitasking. Inoltre, è perfetto per chi lavora da remoto o in uffici con spazi limitati, grazie alla sua capacità di supportare più monitor 4K e alle connessioni avanzate come WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Anche gli utenti domestici che desiderano un potente centro multimediale per streaming e gaming leggero troveranno in questo miniPC un’ottima soluzione.

Approfitta dell’offerta!

Da ora al 16 giugno, l’ACEMAGICIAN AM06 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 340€, rispetto al prezzo originale di 489€. Per usufruire di questa offerta imperdibile, basta applicare il coupon presente su Amazon e utilizzare il codice sconto “5UZXWO88” al momento dell’acquisto. Cosa aspetti? Approfitta subito dell’offerta!