Acefast Crystal T8: auricolari trasparenti con doppio driver in offerta imperdibile

Acefast è un nome relativamente nuovo ai più, ma che negli ultimi anni si è fatto apprezzare grazie ad un’ampia gamma di accessori capaci di unire buone prestazioni ad un prezzo contenuto e alle frequenti offerte su Amazon. Fra questi spiccano gli ultimi auricolari TWS, gli Acefast Crystal T8.

Caratteristiche

Disponibili in 6 colorazioni vivaci, gli auricolari Acefast Crystal T8 si fanno subito riconoscere grazie ad un design trasparente sia degli auricolari che della custodia di ricarica, e dall’ampio display che ci mostra la percentuale della batteria del case ed il livello di carica dei due auricolari.

Ma il design originale non è tutto, dal momento che le specifiche non hanno nulla da invidiare a modelli di aziende più famose. A cominciare dal doppio driver presente in ciascun auricolare, con uno speaker principale da 10mm dedicato alle frequenze medie e basse unito ad un secondo speaker da 6mm con funzione di tweeter, per un sound ben bilanciato in tutto lo spettro delle frequenze.

E poi abbiamo ben quattro microfoni, per una cancellazione efficace dei rumori ambientali sia quando siamo in chiamata che durante l’ascolto della musica.

La connessione è garantita dalla più recente versione del Bluetooth 5.3, capace di raggiungere distanze superiori dallo smartphone senza perdere in qualità sonora, mentre risulta ottima anche l’autonomia; la batteria da 500mAh del case riesce a portare la durata complessiva degli auricolari ad oltre 30 ore, mentre la batteria interna agli auricolari ci permette di raggiungere le 7 ore di ascolto musicale. E grazie alla ricarica rapida, con soli 10 minuti di ricarica abbiamo oltre due ore di ascolto garantite.

Gradevole poi l’effetto di illuminazione pulsante quando si ricarica il case, che dona un effetto luminoso anche ai due auricolari. Infine, è presente la certificazione IPx4 per la resistenza a sudore e spruzzi d’acqua.

Acefast Crystal T8: disponibilità e prezzo

Gli auricolari Acefast Crystal T8 sono disponibili su Amazon al prezzo di listino di €69,99, ma se cliccate subito sul bottone qui sotto potrete portarveli a casa con un’offerta superconveniente.

