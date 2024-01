Accumula più punti con i partner online di American Express PAYBACK

American Express PAYBACK ora è ancora più conveniente: tutti i titolari iscritti al programma, infatti, avranno l’opportunità di accumulare ancora più punti anche effettuando acquisti da punti vendita non partner. Questa carta offre anche numerosi altri vantaggi: ecco di cosa si tratta.

Caratteristiche principali di PAYBACK e requisiti

Tra i vantaggi principali della carta PAYBACK American Express sottolineiamo:

Quota annuale azzerata

Flessibilità di pagamento a saldo o a rate

Carta supplementare inclusa

inclusa Assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti

Servizi esclusivi riservati ai clienti American Express

riservati ai clienti American Express Servizio Clienti sempre a tua disposizione, h24

Dal punto di vista dei punti, qualsiasi acquisto effettuato con la carta ti permette di accumulare 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi. Potrai accumulare punti anche presso i Partner del Programma, grazie al codice a barre e al numero di carta fedeltà presenti sul retro della Carta di Credito PAYBACK American Express. Sono presenti anche oltre 350 partner online, tra cui Amazon, eBay e Booking.com

Per richiedere la carta di credito PAYBACK online è necessario:

Essere maggiorenni

Essere iscritti al programma PAYBACK

Risiedere in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano

Avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA

Possedere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro

Ricorda di avere a portata di mano la tua carta fedeltà PAYBACK, le informazioni bancarie, il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Richiedere la Carta online è semplice e veloce e, grazie alla firma digitale, non sarà necessario stampare nulla: basterà scattare una foto dai tuoi dispositivi per inviare i documenti ad American Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.