Accesso ad INTERNET in SICUREZZA per i più piccoli: la SOLUZIONE è Norton Family

Accedere ad Internet in sicurezza è un diritto per gli utenti di tutte le età. Soprattutto per i più piccoli, però, il web presenta non poche insidie tanto che è oramai necessario affidarsi a tool di protezione completi ed affidabili, sotto tutti i punti di vista. Un vero e proprio punto di riferimento per l’accesso ad Internet in sicurezza per i più piccoli è rappresentato da Norton Family.

Il servizio mette a disposizione dei genitori una serie di strumenti che consentono di monitorare l’utilizzo dei dispositivi da parte dei propri figli e di insegnare le corrette abitudini online, per un accesso ad Internet senza rischi e limitazioni. Con Norton Family, inoltre, che lo studio diventa più semplice, grazie al blocco delle distrazioni che permette ai più piccoli di restare concentrati sui propri compiti.

Norton Family presenta un costo di 39,99 euro all’anno, senza vincoli di alcun tipo, e può essere attivato direttamente online, dal link qui di sotto:

Norton Family: il servizio giusto per massimizzare la sicurezza di Internet per gli utenti di tutte le età

Con Norton Family è possibile accedere ad una suite di servizi che permette ai genitori di monitorare l’utilizzo dei dispositivi da parte dei propri figli e, contemporaneamente, aiutare quest’ultimi ad imparare ad utilizzare nel modo corretto le risorse web. Grazie a Norton Family è possibile:

bloccare l’accesso ai siti dannosi o inappropriati per i più piccoli

bilanciare il tempo trascorso online per i propri figli, impostando limiti di tempo per l’utilizzo di un determinato dispositivo su base quotidiana

ottenere informazioni in merito alle ricerche effettuate ed ai video visualizzati dai propri figli

aiutare i propri figli a concentrarsi sui compiti scolastici bloccando le distrazioni legate all’uso del web.

Per attivare Norton Family è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Il costo è di 39,99 euro all’anno ed il servizio è incluso nelle varie suite di protezione di Norton come Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium.

