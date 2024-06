A questo prezzo il Samsung Galaxy S24 Ultra sta andando a ruba: ultime ore per il cash back

E’ il migliore top di gamma Android del 2024 e in questo periodo è il protagonista di una delle offerte più interessanti che ci sia capitato di proporvi. Il Samsung Galaxy S24 Ultra è in offerta ad un prezzo decisamente ghiotto su eBay, appena 911,99€, ma questo è il minimo: per pochissime ore, sei ancora in tempo per registrarlo sul sito di Samsung e ottenere un vantaggioso cash back. Per ottenerlo a prezzo promozionale su eBay, non dimenticare di usare il codice sconto “SMARTPHONE24”.

Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre un’esperienza visiva senza pari. Il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3, garantendo prestazioni eccezionali in ogni situazione.

Il comparto fotografico è altrettanto impressionante, con una fotocamera principale da 200 MP, un teleobiettivo periscopico da 10 MP con zoom ottico 10x e un ultra-grandangolare da 12 MP. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida e wireless, assicurando una lunga autonomia.

Il design del Galaxy S24 Ultra è raffinato e resistente, con materiali premium e un’estetica elegante. Il dispositivo include anche caratteristiche avanzate come la connettività 5G, il supporto S Pen e un’ampia gamma di funzionalità di sicurezza.

Approfittando dell’offerta su eBay,dove è disponibile a 911,99€, è possibile ottenere uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo leggendario. Non fartelo assolutamente scappare: ricorda che con PayPal lo puoi pagare in tre rate. E la spedizione, ovviamente, è gratuita per tutti i clienti.