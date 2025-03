8 Film e Show Netflix con il 100% su Rotten Tomatoes nel 2025

Se sei alla ricerca di un intrattenimento di qualità allora devi affidarti a questi 8 titoli, tra film, serie TV e show, disponibili su Netflix. Ognuno ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes, il sito web che dal 1998 si occupa di aggregare recensioni di pellicole e serie televisive. Ora è un punto di riferimento per gli spettatori e per l’industria cinematografica proprio per il suo sistema di valutazione.

Il Tomatometer è in grado di calcolare la percentuale di recensioni positive partendo dai critici approvati dal sito. Questi 8 titoli hanno raggiunto un livello molto alto di gradimento già nel 2025 che, per chi cerca cosa guardare, è davvero un ottimo punto di partenza. Vediamoli insieme, tutti pronti per essere spremuti fino all’ultimo minuto di riproduzione su Netflix.

8 Titoli Netflix con il 100% su Rotten Tomatoes

Ecco gli 8 titoli disponibili in streaming su Netflix che hanno ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes nel 2025.

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Genere: Animazione, Commedia

Tipo: Film

Trama: Wallace, l’inventore strampalato, crea Norbot, un robot giardiniere che suscita la gelosia del fedele cane Gromit. Nel frattempo, il perfido pinguino Feathers McGraw evade di prigione, intenzionato a vendicarsi. Manipolando Norbot, Feathers ordisce un piano per rubare il prezioso Diamante Blu. Wallace e Gromit devono unire le forze per sventare il complotto e salvare la situazione. Cunk on Life

Genere: Mockumentary, Commedia

Tipo: Serie TV

Trama: Philomena Cunk, la giornalista più sprovveduta della televisione, intraprende un viaggio esilarante attraverso la storia dell’umanità. Con domande assurde e una comprensione discutibile dei fatti, intervista esperti e analizza eventi storici, offrendo una prospettiva unica e comica sulla nostra esistenza. Dragon Ball Diama (Stagione 1)

Genere: Animazione, Azione, Avventura

Tipo: Serie TV

Trama:

Goku e i suoi amici affrontano una nuova minaccia proveniente da un universo parallelo. Con l’introduzione di potenti avversari e alleati inaspettati, la squadra deve unire le forze per salvare il multiverso dalla distruzione totale. Battaglie epiche e rivelazioni sorprendenti attendono i nostri eroi. Offline Love (Stagione 1)

Genere: Drammatico, Romantico

Tipo: Serie TV

Trama: In un mondo dominato dalla tecnologia, due persone decidono di disconnettersi e cercare l’amore nel mondo reale. Affrontando le sfide della vita offline, scoprono se stessi e cosa significhi veramente connettersi con un’altra persona. Una storia toccante sulla ricerca dell’autenticità in un’era digitale. Cassandra (Stagione 1)

Genere: Thriller, Fantascienza

Tipo: Serie TV

Trama: Una scienziata scopre di poter prevedere eventi catastrofici attraverso visioni misteriose. Mentre cerca di avvertire l’umanità, viene ostacolata da forze oscure che vogliono sfruttare il suo dono per scopi nefasti. In una corsa contro il tempo, deve decidere di chi fidarsi per salvare il futuro. American Manhunt: O.J. Simpson (Stagione 1)

Genere: Documentario, Crime

Tipo: Serie TV

Trama: Un’analisi approfondita del famoso caso di O.J. Simpson, dall’inseguimento in auto trasmesso in diretta nazionale al processo che ha diviso l’America. Attraverso interviste esclusive e materiali d’archivio, la serie esplora le complessità del sistema giudiziario e l’impatto mediatico del caso. Asura (Stagione 1)

Genere: Fantasy, Azione

Tipo: Serie TV

Trama: In un mondo dove dèi e demoni combattono per il dominio, un giovane guerriero scopre di essere la reincarnazione di un potente Asura. Con il destino del mondo nelle sue mani, deve imparare a controllare i suoi poteri e affrontare le forze oscure che minacciano l’equilibrio dell’universo. Black Warrant (Stagione 1)

Genere: Azione, Thriller

Tipo: Serie TV

Trama: Un ex agente operativo viene richiamato in servizio per una missione segreta: eliminare una minaccia terroristica internazionale. Mentre si infiltra in un’organizzazione criminale, scopre una cospirazione che coinvolge alte sfere del governo. In un gioco mortale di inganni, deve scegliere tra la lealtà al paese e la verità.

Tantissime novità ti stanno aspettando su Netflix in arrivo lungo tutto il mese di marzo 2025.