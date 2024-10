65€ per il tuo nuovo microonde, 6 livelli di potenza e 20L (su Amazon)

Hai bisogno di un nuovo microonde in cucina? Eccoti il modello perfetto: semplice da usare e perfetto per ogni tipologia di utente. In che senso? Beh, ha due manopole per gestire la potenza e il tempo così da non impazzare con mille tasti diversi. È un modello di Cecotec con rivestimento in ceramica ed ha una capienza di 20 litri. Puoi acquistarlo a soli 65,90€ su Amazon con uno sconto del 42%, se sei interessato non fartelo scappare.

Forno a microonde Cecotec, perché acquistarlo?

Questo straordinario forno a microonde è comodo, pratico e fa il suo lavoro. Con le sue dimensioni sta bene ovunque in cucina. È un modello a libera installazione quindi lo puoi appoggiare anche sul bancone della cucina e averlo sempre a disposizione.

Cecotec ha creato un prodotto semplicissimo da utilizzare e che risulta ideale anche per chi non è ferrato con la tecnologia. Così come un forno tradizionale, ha due manopole che ti permettono di selezionare i minuti di cottura e la potenza. Hai un timer fino a 30 minuti per venire incontro a più esigenze, nulla ti vita di riattivarlo se hai bisogno di più tempo nelle tue preparazioni.

Detto questo, il fornetto ha una potenza fino a 700W che è divisa in 6 potenze differenti: scongelamento / bassa; bassa; media; medio/alta; alta. In base alle indicazioni che trovi sulle tue ricette o con un paio di tentativi troverai subito le combinazioni che faranno al caso tuo.

Ha una capienza di 20L e la parte più interessate è il suo rivestimento interno in ceramica. Con questo, le pulizie diventano un gioco da ragazzi visto che basta un panno umido per rimuovere residui di cibo o liquidi che sono eventualmente schizzati.

A soli 65,90€ su Amazon, il tuo forno a microonde Cecotec è quello da acquistare subito. Collegati al volo in pagina perché lo sconto del 42% è un piccolo affare di cui non fare a meno.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.