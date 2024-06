-608€ di SCONTO per il TV OLED di Samsung: fai presto!

Nel panorama delle Smart TV, i pannelli OLED rappresentano l’eccellenza assoluta, un salto generazionale verso un’esperienza visiva senza paragoni. A renderli così speciali sono i colori super-vividi e i neri assoluti. E oggi potrai far tuo proprio uno di questi fantastici Smart Tv caratterizzato da una diagonale da 65″. Il suo nome è Samsung QE65S95DATXZT e, grazie all’incredibile ribasso Amazon, passa da 3.299,00€ ad appena 2.690,98€: ben 608,02€ in meno!

Tutte le caratteristiche dello Smart TV OLED di Samsung

Questo Smart Tv incarna una tecnologia OLED Glare Free che minimizza i riflessi, garantendoti neri assoluti e colori intensi anche in ambienti luminosi. Potrai goderti un’immagine perfetta in ogni situazione, senza fastidiosi riflessi che disturbano la tua visione. Il tutto è poi arricchito dall’OLED HDR Pro, aumentando luminosità e contrasto.

Sotto la scocca si trova un processore NQ4 AI Gen2 che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni immagine in tempo reale, con un upscaling dei contenuti in 4K che assicura una risoluzione impeccabile anche con canali, film e video di bassa qualità.

Anche l’orecchio vuole la sua parte e, proprio per questo, l’audio è sostenuto da OTS+ (Object Tracking Sound Plus) che fornisce un suono dinamico e realistico il quale ti avvolge a 360°, creando un’esperienza sonora coinvolgente come al cinema.

Infine, con Smart Hub puoi organizzare i tuoi contenuti preferiti in un unico posto, da film e serie TV a giochi e app, trovando facilmente ciò che stai cercando e godendoti un’esperienza di intrattenimento al limite dello smart.

Rendi il tuo salotto una vera sala cinematografica con lo Smart TV Samsung QE65S95DATXZT, caratterizzato da un pannello OLED, a soli 2.690,98€ anziché 3.299,00€!