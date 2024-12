MacBook Air M2 in offerta: a questo prezzo bisogna correre a prenderlo

Il MacBook Air con chip M2 (2022) è il punto di riferimento per chi cerca un laptop portatile, potente ed elegante, capace di soddisfare le esigenze quotidiane e professionali. Attualmente disponibile su Amazon a soli 1.170,00€, con uno sconto di 199€ rispetto al prezzo originale di 1.369€: un’occasione imperdibile per portare a casa un prodotto Apple di ultima generazione ad un prezzo top.

Questo MacBook Air è dotato del nuovo chip M2, che offre prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente. Con una CPU più veloce, una GPU potenziata e un’efficienza energetica senza pari, è perfetto per gestire multitasking, editing di video in alta risoluzione e qualsiasi tipo di lavoro creativo o professionale.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre immagini straordinarie con colori vibranti, una luminosità elevata e dettagli nitidi. È ideale per guardare contenuti in streaming, modificare immagini o semplicemente navigare in internet. La combinazione di 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD garantisce velocità e spazio per tutti i tuoi file e applicazioni.

Il design sottile e leggero, con il raffinato colore Mezzanotte, lo rende perfetto per chi è sempre in movimento. La tastiera retroilluminata e il trackpad ampio e preciso assicurano una digitazione confortevole e un controllo fluido. La batteria offre fino a 18 ore di autonomia, permettendoti di lavorare o studiare tutto il giorno senza interruzioni.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta: il MacBook Air M2 può essere tuo ad un prezzo straordinario (anche a rate).