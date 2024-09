6 smartwatch per tutte le tasche: la lista definitiva per l'acquisto perfetto

Hai finalmente deciso di acquistare uno smartwatch ma non sai assolutamente dove sbattere la testa? Ci sono veramente tantissimi modelli e scegliere quello migliore non è semplice. Ma con questa lista dei 6 migliori prodotti a prezzi scontatissimi su Amazon ti farà chiarezza. Vediamo dunque subito di che si tratta.

6 smartwatch a ottimi prezzi per il wearable perfetto

Procediamo in ordine di prezzo con il più venduto su Amazon. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi Watch 3 Active che puoi avere oggi a soli 32,90 euro. Ciò che lo rende speciale è sicuramente il suo rapporto qualità prezzo. Gode infatti di un microfono e un altoparlante che ti permetteranno di fare chiamate direttamente dal polso e ben 12 giorni di autonomia.

Se vuoi spendere qualcosina in più puoi acquistare la sua versione successiva, ovvero Xiaomi Redmi Watch 4, a soli 84,90 euro con lo sconto del 15%. Rispetto al suo predecessore ha un display più ampio, da 1,97 pollici, un’autonomia migliorata fino a 20 giorni e oltre 150 modalità sportive, almeno 50 in più rispetto al modello precedente.

Un’ottima alternativa è Ticwatch E3 che oggi grazie al coupon di 15 euro e uno sconto del 50% lo potrai avere a soli 84,99 euro. Gode del potentissimo Snapdragon Wear 4100, GPS integrato, pagamento con NFC, più di 100 modalità sportive è un display rotondo da 1,3 pollici. Anche in questo caso potrai rispondere alle chiamate dal polso.

Salendo un pochino di prezzo potrai acquistare Amazfit GTR 3, nella versione da 46 mm con Alexa integrata e display AMOLED da 1,65 pollici a soli 139,90 euro, invece che 166,42 euro. Siamo di fronte uno smartwatch straordinario con 150 modalità sportive, impermeabilità fino a 5 ATM, chiamate Bluetooth e la possibilità di riprodurre la musica senza usare lo smartphone.

Non poteva ovviamente mancare il mitico Samsung Galaxy Watch6 da 44 mm. Uno smartwatch in grado di monitorare praticamente ogni cosa che fai durante la giornata. Possiede un sensore biometrico incredibile in grado di rilevare anche la composizione corporea. Microfono e altoparlante integrato, GPS e oltre 90 esercizi precaricati. Lo puoi avere a soli 218,89 euro, invece che 349 euro.

Come ultima soluzione, ma non certo per importanza, abbiamo il bellissimo Garmin Venu 2S. Questo è un modello pensato per gli amanti dello sport. Gode di uno splendido display AMOLED rotondo da 1,1 pollici che risulta estremamente comodo da indossare anche mentre dormi. È in grado di durare per 10 giorni consecutivi e potrai caricare 653 brani musicali per ascoltarli dove vuoi. Oggi ti costa solo 274,74 euro grazie allo sconto del 31%.

Tutti questi prezzi ovviamente sono momentanei, potrebbero sparire da un momento all’altro. Quindi fai presto e concludi subito il tuo acquisto appena hai capito qual è il modello che fa per te. Tra l’altro se sei abbonato ad Amazon Prime potrai ricevere il tuo smartwatch direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto clicca qui e fallo subito.