6 Air Tag per ritrovare gli oggetti persi oggi su Amazon a metà prezzo

Ultimamente ti capita spesso di dimenticare le cose in giro? Non ti preoccupare, a volte succede per le tante cose che dobbiamo fare. Però puoi correre ai ripari con una piccola spesa. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello 6 Air Tag a soli 22,99 euro, invece che 45,99 euro. Per averli a questo prezzo inserisci il codice promozionale 5097U5K6 al momento del pagamento.

Così facendo puoi beneficiare di uno sconto assurdo del 50% e il risparmio è davvero notevole. Con questi utilissimi trova oggetti non avrai più il patema di smarrire qualcosa d’importante con la possibilità di non ritrovarlo più.

6 Air Tag a un prezzo speciale su Amazon

Chiaramente è il prezzo che in questo momento fa brillare gli occhi, ma non è solo fumo. Con questi 6 Air Tag avrai tantissime possibilità. Grazie al loro design leggero e con una pratica asola, li puoi agganciare a qualsiasi cosa e infilarli dappertutto. Ad esempio sono ottimi quando fai un viaggio, li metti dentro le tue valige e sei sicuro di non perderle.

Il loro funzionamento è molto semplice. Sono in pratica dei localizzatori che tracciano ciò a cui sono attaccati come un GPS. Dunque puoi vedere sulla mappa la posizione dei tuoi oggetti smarriti e, una volta arrivato a portata di Bluetooth, puoi anche far suonare il localizzatore. Sono robusti e resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Inoltre hanno una batteria sostituibile.

Fai alla svelta perché difficilmente un’occasione del genere durerà a lungo. Per cui prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista i tuoi 6 Air Tag a soli 22,99 euro, invece che 45,99 euro. Ricordati che per averli a questo prezzo devi inserire il codice promozionale 5097U5K6 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.