Grazie al 5G potrete dire addio alla connessione fissa

Il 5G si sta diffondendo a macchia d'olio nel nostro Paese e, stando agli ultimi dati, sembra proprio che le prestazioni, sia in download che in upload, siano molto elevate. Può questa nuova tecnologia trasformarsi in un sostituto della connessione fissa?

Sembra ancora presto per dare una risposta definitiva. Occorrerà prima verificare la copertura del 5G in Italia, comprese le zone che saranno poco o per nulla toccate da questa tecnologia. Tuttavia i presupposti per scalfire le offerte con la Fibra ci sono tutte e per diversi motivi.

Scopriamo insieme tutti i pro e i contro delle offerte con 5G incluso che potrebbero diventare un valido sostituto alle offerte per la rete fissa di internet.

5G al posto della connessione fissa: pro e contro

In ogni scelta esistono vantaggi e svantaggi. A seconda delle circostanze e delle esigenze, l'ago della bilancia può quindi pendere da una parte piuttosto che dall'altra. Ciò vale anche e soprattutto per quanto riguarda il 5G se visto come un degno sostituto della connessione fissa.

Vediamo ora quali sono i pro e i contro nel caso state pensando di sostituire la vostra offerta di rete fissa, sia essa con tecnologia ADSL o Fibra, con il 5G. Una scelta azzardata o che si rivelerà vincente visto le performance che attualmente sta registrando questa copertura di rete?

Gli svantaggi

Per prima cosa partiamo dai costi. Almeno che non utilizziate la connessione internet di casa solo per consultare email, navigare in internet e gestire i vostri social network, il problema più grande è il consumo del piano dati. Ciò si riversa sul prezzo perché, nel primo caso, esistono offerte davvero convenienti e con un bundle di Giga sufficienti, ma che si rivela limitato qualora siate soliti anche guardare contenuti in streaming.

Infatti, il primo svantaggio del 5G, e forse l'unico, è che le offerte per avere Giga illimitati partono dai 25 euro circa fino ad arrivare ai 40 euro circa. Come ad esempio la famiglia Vodafone Infinito che offre un bundle illimitato sotto tutti i punti di vista, ma a prezzo variabile a seconda dei limiti di velocità imposti in download. Per avere quella massima, attualmente il costo si aggira sui 39,90 euro al mese.

I vantaggi del 5G

Il primo vantaggio riguarda la velocità. Si tratta di una tecnologia davvero incredibile che trasformerà il vostro modo di navigare. Download, trasferimento dati e streaming non sono mai stati così rapidi e fluidi. Una manna per chi ama giocare online in multiplayer.

Il secondo vantaggio è la portabilità. Infatti, scegliere una connessione 5G vi permetterà di portare internet sempre con voi utilizzando lo smartphone come Hot Spot oppure acquistando un modem, detto anche saponetta. Se amate viaggiare, e il vostro lavoro vi permette di farlo spesso, questa è una delle soluzioni migliori sul mercato. Non solo navigherete alla massima velocità disponibile, ma lo farete ovunque, su tutto il territorio italiano.

Infine, un altro pro di questa soluzione riguarda le cosiddette zone non coperte dalla rete fissa. Sceglie una connessione 5G vi permetterà di avere internet veloce anche laddove la Fibra non arriva e, forse, non arriverà mai.