Vodafone Infinito: da oggi minuti, SMS e Giga illimitati a 10 euro al mese

No, non è un sogno. Oggi grazie a Vodafone Infinito Family + avrai minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a soli 9,99 euro al mese. Un'offerta davvero imperdibile che promette un ricco bundle a un prezzo davvero conveniente e con tutta la qualità dell'operatore anglosassone. Scopriamo insieme come poter attivare questa interessante promozione e beneficiare del suo importante contenuto.

Vodafone Infinito Family +

Grazie Vodafone Infinito Family + avrai un'offerta mobile con tutto illimitato sotto copertura della rete 5G. A soli 9,99 euro avrai a disposizione un ricco bundle così composto:

Giga illimitati sotto rete 5G ;

sotto rete ; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; costo di attivazione pari a 6,99 euro una tantum;

spedizione gratuita della SIM;

della SIM; Smart Passport+ con 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA, solo in caso di utilizzo a 3€ o 6€ al giorno.

Per poter beneficiare di questa offerta è necessario però essere già clienti Vodafone per la rete fissa. In questo modo, si potrà abbinare Family+ con pagamento SmartPay collegato quindi a una carta di credito. Altrimenti ci sono altre due soluzioni, attualmente in promozione, per avere tutto illimitato sul tuo smartphone.

La prima è Vodafone Infinito che ti permette di avere minuti, SMS e Giga illimitati a soli 24,99 euro al mese, invece di 36,99 euro. Anche in questo caso pagamento con la formula SmartPay, costo di attivazione pari a 6,99 euro una tantum e spedizione gratuita della SIM. Attenzione però, perché la velocità in download per questo piano tariffario è limitata a 10 Mbps. Potrai così chattare, navigare in internet e sui social, guardare in streaming e giocare in multiplayer senza problemi.

La seconda, invece, è Vodafone Infinito Black Edition con il meglio del 5G. In questo caso, infatti, la velocità offerta in download è quella massima. Come per la precedente abbiamo minuti, SMS e Giga illimitati a soli 39,99 euro al mese, invece di 59,99 euro. Il costo di attivazione è pari a 6,99 euro una tantum con spedizione gratuita della SIM.

Ovviamente avrai tutta la qualità Vodafone, il miglior operatore mobile in Italia secondo i dati di CheBanda Altroconsumo.