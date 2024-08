Il Dreame H12 Dual è un aspirapolvere lavapavimenti senza fili che offre una soluzione versatile per la pulizia delle superfici multiple. Attualmente disponibile su Amazon a 349,00€, con un risparmio decisamente interessante sul suo prezzo originale di 499,00€.

Grazie alla sua potenza di aspirazione di 16.000 Pa, supportata da una spazzola a rullo che ruota a 520 giri al minuto, rimuove efficacemente lo sporco anche dagli angoli e lungo i bordi, dove molti altri dispositivi hanno difficoltà. La macchina è in grado di gestire sia la pulizia a secco che quella a umido, risultando ideale per affrontare macchie ostinate, versamenti e sporco quotidiano su pavimenti duri come piastrelle, parquet e laminato.

La funzione di autopulizia con asciugatura ad aria calda è utilissima: aiuta a mantenere il dispositivo pulito e senza odori sgradevoli. Dopo ogni utilizzo, la spazzola viene pulita automaticamente e asciugata a una temperatura di 55°C, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

In termini di autonomia, il Dreame H12 Dual offre fino a 35 minuti di utilizzo continuo in modalità lavapavimenti, e fino a 60 minuti come aspirapolvere portatile, rendendolo adatto per pulire spazi anche di dimensioni medie senza interruzioni frequenti.

Il dispositivo è anche dotato di un display LED che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della batteria e sul modo di pulizia attivo. Inoltre, i comandi vocali rendono l’uso ancora più intuitivo, fornendo indicazioni e suggerimenti durante l’utilizzo. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo ora risparmiando 150€.