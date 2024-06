Xiaomi Pad 6S Pro, tuo a meno di 600€: 3K, Snapdragon 8 Gen 2 e Wi-Fi 7

Il Xiaomi Pad 6S Pro, disponibile in offerta su Amazon a 599,90€ invece di 699,99€, è una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca un tablet potente e versatile. Dotato di un display LCD da 12,4 pollici con risoluzione 3K (3048 x 2032 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, questo dispositivo garantisce un’esperienza visiva eccezionale, ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Il cuore del Pad 6S Pro è il processore Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che assicura prestazioni elevate e una gestione fluida del multitasking. Questo permette di utilizzare più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti, rendendolo perfetto per attività produttive come la modifica di documenti e la navigazione web, oltre che per il gaming ad alte prestazioni.

La batteria da 10.000 mAh garantisce un’autonomia prolungata, con la possibilità di riprodurre video per oltre 18 ore con una singola carica. La ricarica rapida a 120W consente di ricaricare il dispositivo al 50% in soli 15 minuti, un vantaggio significativo per chi è sempre in movimento.

Il tablet supporta anche HDR10 e Dolby Vision, offrendo una qualità dell’immagine superiore con colori vivaci e un contrasto elevato. La copertura del 100% del gamut di colori DCI-P3 rende questo dispositivo ideale per i creativi che necessitano di una riproduzione accurata dei colori per il loro lavoro.

In termini di design, il Pad 6S Pro è elegante e robusto, grazie alla costruzione in metallo che conferisce resistenza e un aspetto premium. Tra le altre specifiche notevoli, segnaliamo il supporto allo standard Wi-Fi 7 e la presenza di un sistema di dissipazione del calore estremamente avanzato. A nostro avviso? Uno dei migliori tablet Android che tu possa acquistare in questo momento: non farti scappare la possibilità di risparmiare 100€!