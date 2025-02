5 prodotti Apple che potrebbero debuttare il prossimo mese

Apple ha lasciato che il 2025 iniziasse in sordina. Infatti, il colosso di Cupertino non ha annunciato il lancio di nuovi prodotti in questi primi giorni dell’anno. Nondimeno, secondo alcune indiscrezioni, sembra proprio che l’azienda sia pronta a iniettare sul mercato 5 prodotti già dal prossimo mese.

Apple MacBook Air M4

Atteso da tempo, il primo dei prodotti – che non rappresenta una sorpresa visto il molto parlare – è il nuovo Apple MacBook Air con chip M4. Infatti, attualmente la serie di laptop leggeri e sottili, ideali per mobilità e portabilità, si sono fermati al chip M3, comunque con ottimi risultati e importanti feedback positivi.

Il nuovo chip M4 sarà adottato dal colosso nei MacBook Air prima della primavera, come sostiene Mark Gurman di Bloomberg. Gli esperti non si aspettano particolari cambiamenti a parte il processore.

iPhone SE 4

La novità più grande prima della primavera potrebbe essere lo smartphone “economico” di Apple, l’intramontabile iPhone SE 4. Una novità sia estetica che funzionale per lo smartphone più conveniente di Casa Cupertino.

Infatti, stando ai leak, il tasto home dovrebbe lasciare il design di questo telefono lasciando il posto a linee molto simili a quelle dell’iPhone 14. Inoltre, sarà il primo modello a integrare al suo interno un modem, allontanandosi così da Qualcomm. Come per gli ultimi iPhone, anche il nuovo SE 4 avrà la porta USB-C.

Apple iPad 11

Dopo il grande successo della serie economica di tablet made in Casa Cupertino, potrebbe essere pronto a fare il suo debutto nella realtà il nuovissimo Apple iPad 11. Stiamo parlando del primo aggiornamento da oltre 2 anni per questa linea dal prezzo accessibile.

Alcune voci sostengono che all’interno potremmo vedere il chip A17 Pro, elevando così le prestazioni. Chissà se sarà anche compatibile con Apple Intelligence.

iPad Air con M3 e HomePod con display

Le altre due novità che potrebbero rendere il pre-primavera 2025 davvero caldo sono: un iPad Air con chip M3, dotato di una nuova Magic Keyboard esclusiva per questo modello, e un HomePode con display e supporto ad Apple Intelligence.