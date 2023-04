Questo Caricatore iPhone è come l'originale ma costa molto meno

Il tempo e l’usura deteriorano sempre più rapidamente non solo il tuo iPhone, ma anche i suoi accessori ufficiali, da caricatori ad auricolari. Quando c’è da sostituire il suo alimentatore, la scelta va fatta con estrema cura, per per preservare la batteria dello smartphone. Da oggi puoi avere un caricatore come l’originale Apple ma ad un prezzo davvero contenuto, completo di cavo USB-C con presa Lightning compatibile con gli ultimi modelli. Questo Caricatore iPhone + filo costa solo €13,59 su Amazon, con uno sconto del 15% con Prime.

Questo Caricatore iPhone è come l’originale

Con una potenza massima di uscita di 20W, questo caricatore per iPhone ti permette di alimentarlo in pochissimo tempo e in totale sicurezza, salvaguardando la durata a la vita della sua batteria. Con il cavo da USB-C a Lightning da 2 M, fornisce una ricarica rapida, passando dallo 0% al 50% in soli 30 minuti, 3 volte più veloce dell’adattatore per caricabatterie 5V/1A originale. L’ingresso di tipo AC100-240V, di tipo internazionale, abbina in modo intelligente i diversi standard di tensione, evitando il rischio di sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito. Solo così il tuo dispositivo mobile può sopravvivere il più a lungo possibile.

L’alimentatore con cavo è compatibile con tantissimi modelli: iPhone 14 e le sue varianti Plus, Pro e Max, così come iPhone 13, 12, 11, X e XS, in tutte le diverse tipologie presenti sul mercato. Funziona anche iPad Pro e AirPods Pro. Che sia un pezzo di ricambio o semplicemente un extra in caso di emergenza, non puoi perderti questo Caricatore iPhone con cavo USB-C a soli €13,59 su Amazon, con uno sconto del 15% con Prime. Tra le offerte del momento, potrebbe anche interessarti questa Chiavetta USB 4 in 1, compatibile con tutti i modelli di iPhone e non solo, per conservare i tuoi dati con la sua memoria da 512 GB.

