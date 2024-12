5 Altoparlanti Bluetooth Marshall in offerta oggi su Amazon a prezzi WOW

Hai deciso di acquistare un altoparlante Bluetooth che sia di qualità e quindi vuoi andare su un Marshall? Allora goditi questa nostra lista delle migliori 5 casse wireless di questo fantastico brand a prezzi davvero pazzeschi su Amazon. Fai presto perché ovviamente questi sconti non potranno durare a lungo.

Marshall: 5 altoparlanti Bluetooth a prezzi sconvolgenti

Marshall Emberton II è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 e gode di oltre 30 ore di riproduzione con una singola ricarica. Ha una potenza da 20 W e una frequenza di risposta da 60 GHz. Lo puoi avere a soli 89 euro, grazie uno sconto del 50%.

Se preferisci qualcosa di più piccolo puoi accaparrarti il bellissimo Marshall Willen II a soli 89,99 euro, invece che 119 euro. Gode di una riproduzione da 17 ore consecutive e ha un design molto più compatto. Anche in questo caso troviamo una certificazione IP67 di resistenza alle intemperie e una potenza da 10 W.

Il bellissimo Marshall Stockwell II, con nella pratica maniglia e le manopole per regolare il volume, i bassi e gli alti oggi è tuo a soli 160,99 euro, invece che 219 euro. Si tratta di una cassa con una potenza straordinaria da 20 W e la tecnologia Bluetooth 5.0 per collegarla qualsiasi dispositivo. Inoltre gode di un’autonomia di 20 ore con una sola ricarica.

Un’altra occasione strepitosa per avere Marshall Acton III in sconto del 40% a soli 179,99 euro. Possiede una potenza da 30 W per un audio superiore che fa esplodere le pareti. Ha un design accattivante a forma di amplificatore e anche in questo caso troviamo le manopole per regolare il volume, i bassi, gli alti, il pulsante per cambiare le tracce musicali e quello per accendere spegnere la cassa.

Se poi vuoi qualcosa senza fare rinunce allora puoi goderti il mitico Marshall Kilburn II con i suoi 36 W di potenza e oltre 20 ore di autonomia con una singola ricarica. È certificato IPX2, gode di una pratica maniglia per il trasporto e le manopole per regolare le varie impostazioni del suono. E con la ricarica rapida in appena 20 minuti puoi avere 3 ore di ascolto. Oggi è tua a soli 251,10 euro.

