400 cialde caffè Borbone miscela Nero a soli 64€ su eBay!

Siete dei felici possessori di una macchina da caffè Nespresso, ma non volete abbandonare il vostro caffè preferito Borbone? Oggi vi parliamo di un’ottima promozione presente su eBay riguardante proprio 400 cialde Borbone miscela Nera compatibili con Nespresso: con lo sconto del 25% ve le portate a casa al prezzo incredibile di soli 64,23 euro. Un risparmio di ben 21,32 euro sul prezzo di listino che permette di acquistare queste cialde a soli 0,16 centesimi ciascuna.

400 cialde caffè Borbone miscela Nero in grande sconto

Caffè Borbone miscela nera è la miscela giusta per palati che preferiscono apprezzare, oltre all’aroma, anche la cremosità del caffè in tazza. A rendere eccellente tale miscela per gusto, aroma e cremosità contribuiscono sia il perfetto dosaggio di Robusta sia il grado di tostatura sia il giusto periodo di stagionatura in magazzino.

Fate la scorta di caffè e ricaricate le energie svegliandovi con il buon gusto del caffè Borbone miscela Nero. Oggi con lo sconto del 25% vi portate a casa ben 400 cialde al prezzo incredibile di soli 64,23 euro. Le consegne sono gratuite e il venditore ha il 99,6% di feedback positivi su più di 189mila recensioni, quindi assolutamente affidabile. Non lasciatevi scappare un’occasione del genere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.