4 telecamere + videocitofono smart firmate Blink al 66% in MENO

Se fai alla svelta oggi puoi far diventare la tua abitazione super sicura senza spendere un’esagerazione, grazie a questo bundle che trovi solo su Amazon. Dunque metti subito nel tuo carrello 4 telecamere + videocitofono smart firmate Blink a soli 128,49 euro, invece che 379,98 euro. Questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto spaventoso del 66% che ora ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 251 euro sul totale. Inutile dire che a una cifra del genere lo vorranno tutti e quindi devi sbrigarti o non trovi più niente.

4 telecamere + videocitofono smart a prezzo da sogno

Con questo sconto del 66% avrai un risparmio davvero notevole e puoi rendere la tua casa sicura e domotica. Infatti le 4 telecamere senza fili inviano notifiche al tuo smartphone collegato quando fanno una rilevazione e così puoi vedere chi è nelle vicinanze di casa tua. Sono compatibili con Alexa, resistenti alle intemperie e puoi salvare i filmati sia nel cloud che in locale.

Con il videocitofono Blink puoi rispondere a chi suona anche quando sei fuori casa, sempre con lo smartphone. Possiede un audio bidirezionale che ti consente di parlare con chi è davanti al videocitofono. Anche in questo caso è compatibile con Alexa e facilissimo da installare, senza collegare cavi.

Insomma siamo di fronte a 5 dispositivi pazzeschi a un prezzo che lo è ancora di più. Perciò non perdere altro tempo, vai immediatamente su Amazon e acquista 4 telecamere + videocitofono smart firmate Blink a soli 128,49 euro, invece che 379,98 euro. Ricordati che, essendo un’offerta esclusiva per i clienti Prime, se non sei ancora iscritto al servizio puoi farlo adesso cliccando qui. E puoi beneficiare, tra le altre cose, della consegna gratuita.