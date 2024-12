39% di SCONTO SHOCK su eBay per il mid-range Motorola moto G24: occasione UNICA

Il medio gamma Android economico Motorola moto G24 è attualmente in forte sconto su eBay a un prezzo davvero molto conveniente. Parliamo di un prodotto che, nonostante l’hardware contenuto e il prezzo economico, ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane senza alcun problema.

Il device si presenta con un design sobrio e minimal, poco appariscente, con a bordo un pannello IPS LCD da 6.56 pollici a risoluzione HD+ (720 x 1612 pixel) e una frequenza di aggiornamento a 90 Hz; si tratta grosso modo del classico pannello disponibile per gli smartphone Android economici, perfettamente in grado di offrire una buona visualizzazione dei contenuti in maniera piuttosto fluida.

Prendi al volo il Motorola moto G24 in super offerta su eBay a 92€

Investendo appena 88€ su eBay puoi stringere tra le mani uno smartphone che ha a disposizione un buon processore octa-core MediaTek che offre prestazioni più che soddisfacenti per le attività quotidiane, come la navigazione in rete, l’utilizzo delle app più comuni e ovviamente i social network; la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15 W ti accompagna per molte ore di utilizzo senza grossi problemi.

Sotto il profilo multimediale è presente un comparto fotografico doppio con un sensore principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP, più che sufficienti per offrirti tutte le opzioni di scatto di cui hai bisogno per immortalare i momenti più importanti con una buona definizione dei dettagli.

Con un perfetto equilibrio tra design e prestazioni, il moto G24 si presenta come un device da prendere fortemente in considerazione per svolgere i task quotidiani più comuni; approfitta subito dello sconto shock del 39% su eBay per acquistarlo ad appena 88€, con il coupon “FINEANNO24“.