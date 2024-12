300 capsule A Modo Mio Caffè Borbone: prezzo che devasta il supermercato

Non una confezione per dispense deboli ma se vuoi fare la scorta, allora questo mega pack Caffè Borbone in miscela Blu per macchine Lavazza A Modo Mio è il pezzo forte. 300 pezzi in totale per poter gustare una tazzina di caffè in qualsiasi occasione e senza il terrore di dover correre al supermercato. Anche in ufficio è un gran acquisto da tenere da parte. Puoi acquistarlo a soli 51,50€ su eBay approfittando di sconto + codice PSPRNOV24 per un risparmio complessivo di 22 euro.

300 capsule Caffè Borbone per macchinette A Modo Mio: eccezionali

Un formato scorta che seriamente limita le uscite e le passeggiate verso il supermercato. Con 300 capsule firmate Caffè Borbone hai la miscela perfetta da gustare al mattino e in pausa caffè. Questo modello, in particolar modo, è compatibile con il sistema Lavazza A Modo Mio quindi verifica di avere una macchinetta del genere prima di procedere all’acquisto.

La categoria è Don Carlo Blu, ossia la miscela tra le più acquistate. Con un aroma avvolgente e un’intensità forte ma non troppo, ogni volta che infili una capsula in macchinetta e la fai erogare ti senti come al bar. Sorsi cremosi e pieni di gusto per un’esperienza che davvero ti dà la carica giusto al mattino o al pomeriggio.

Ti faccio notare che le capsule sono imbustate singolarmente e conservate in atmosfera modificata per preservarne le caratteristiche nel tempo. In questo modo le puoi conservare senza il terrore che vadano a male.

A soli 51,50€ su eBay, le 300 capsule Caffè Borbone miscela blu per macchinette Lavazza A Modo Mio sono un affare. Collegati e approfitta subito del doppio sconto: usa il codice PSPRNOV24.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.