Super offerta oggi su Unieuro che ti permette di ottenere tanto spazio extra per i tuoi dispositivi da portare sempre con te a un prezzo folle. Acquista 3 Pen Drive SanDisk Cruzer Blade a soli 15,99 euro, invece di 24,99 euro! Queste fantastiche chiavette USB sono una vera forza hi-tech. Super colorate, non le confondi tra loro. Puoi decidere cosa archiviare in base al loro colore e sapere sempre quale utilizzare senza errori.

Inoltre, sono estremamente leggere e belle da vedere. Tra l’altro, altro aspetto molto importante, il connettore USB-A è protetto dalla scocca sia durante l’utilizzo che durante il trasporto. Blu, verde e rosa sono i colori all’interno della confezione, per una voglia di storage estremamente fresca. Plug & Play, le colleghi al tuo dispositivo e in un attimo sono pronte all’utilizzo. Ognuna offre fino a 16GB di spazio.

3 Pen Drive SanDisk Cruzer Blade: su Unieuro arriva lo sconto famiglia

Utilissime a tutto, le chiavette USB spesso sono un salvavita hi-tech indispensabile. Grazie alle 3 Pen Drive SanDisk Cruzer Blade ne puoi avere una per ogni utilizzo. Ad esempio, destinarne una per la tua musica preferita in auto mentre sei in viaggio mentre un’altra con la musica preferita della tua famiglia. Oppure archivia documenti e file importanti di lavoro e su un’altra il backup del tuo computer.

Insomma, ognuna di queste sarà riconoscibile grazie al colore. Puoi anche acquistare due confezioni a questo prezzo speciale e così ottenerne 6 da utilizzare per una maggiore comodità. Tra l’altro, così raggiungi una spesa minima di 30 euro e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Acquistale subito a soli 15,99 euro, invece di 24,99 euro. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

