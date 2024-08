250 € di buoni Amazon + carte gratuite con il conto Crédit Agricole

Ci sono almeno tre buoni motivi per aprire ora un conto corrente online Crédit Agricole. Il primo sono i 250 € di buoni Amazon che si possono ottenere, il secondo è la carta di debito Visa con canone gratuito per due anni e il terzo è invece la carta di credito American Express immediata e gratis per un anno. Ma non è finita qui.

Tutti i vantaggi del conto corrente di Crédit Agricole

Crédit Agricole propone un canone zero per i primi nove mesi (anziché i consueti 2 euro mensili) e offre la possibilità di prolungare questa esenzione mantenendo un saldo di almeno 5.000 euro o accreditando stipendio o pensione. Anche la carta di debito è senza canone per i primi due anni, così come i prelievi presso gli sportelli ATM di Crédit Agricole. Inoltre, i bonifici effettuati tramite la piattaforma online sono gratuiti, permettendoti di risparmiare sia tempo che denaro.

Usando la carta di debito, puoi ottenere buoni fino a 100 euro. Con la promozione “porta un amico”, puoi accumulare ulteriori 150 euro in buoni, ricevendo 25 euro per ogni amico che apre un conto. Oltre alla carta di debito, Crédit Agricole mette a disposizione anche una carta di credito Oro American Express: basta richiederla direttamente da app.

In definitiva, questo conto offre davvero un pacchetto di servizi allettante: dai buoni Amazon fino al canone gratuito, passando per carte gratuite e immediate. Davvero niente male, vero? Per aprire il conto non devi fare altro che andare sul sito ufficiale di Crédit Agricole e seguire le istruzioni.