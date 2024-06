240 panni SWIFFER per dire addio alla polvere e peli, MEGA confezione

Animali in casa e giardino? Beh, so cosa si prova a passare aspirapolvere e scopa e subito dopo trovare nuovamente i pavimenti sporchi! Come ho risolto? Con Swiffer e i panni in microfibra da passare sul pavimento. Riescono a intrappolare polvere e peli senza farli svolazzare e sono veloci e semplici da usare.

Non fare a meno di questa confezione da 240 pezzi che ho scovato su Amazon. Io l’ho già acquistata e tu? Con uno sconto del 36% il prezzo crolla a soli 29,99€. Al supermercato non potresti trovarli mai. Aggiungili al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Swiffer, 240 panni da usare sui pavimenti

I panni in microfibra di Swiffer sono una svolta. Li usi con la scopa apposita o anche con una simile. L’importante è che tu li metta alla prova perché sono davvero capaci di stupirti, soprattutto quando si parla di sporco e peli di animali.

Grazie alle fibre riciclate al 79% e alla tessitura delle stesse, i panni funzionano come se fossero dei magneti per ogni genere di sporcizia, anche la più minuta. Il risultato è che passi il panno e quest’ultima rimane intrappolata senza spargersi ulteriormente per casa.

In confezione, come ti dicevo, trovi 240 di questi panni che praticamente ti dureranno mesi e mesi. Conta che sono quelli in formato MAXI.

Non sprecare questa occasione e collegati immediatamente su Amazon per acquistare, con un click, il tuo mega pack di panni Swiffer, 240 in totale. Lo sconto del 36% te lo fa pagare appena 29,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.