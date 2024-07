24 BUSTE di Magic: The Gathering x Assassin's Creed a un PREZZO FOLLE (solo 4,62€ l'una)!

Magic: The Gathering è una delle tue passioni più grandi? Allora non potrai proprio trascurare l’incredibile offerta a tempo di Amazon. Con un ribasso del -26%, potrai acquistare ben 24 pacchetti di “Mondi di Assassin’s Creed“, realizzati in collaborazione con Ubisoft. In altre parole, avrai ben 168 carte di questa fantastica collezione, a un prezzo di soli 110,93€! Scopriamo tutte le caratteristiche del box.

Tutte le caratteristiche del box Magic: The Gathering x Assassin’s Creed

All’interno del box troverai 24 pacchetti, ognuna contenente sette carte a tema Assassin’s Creed, pronte per arricchire il tuo mazzo e scatenare il loro potere. Ogni busta garantisce almeno una carta rara o superiore e una carta foil scintillante: tesori preziosi per ogni collezionista. Inoltre, le carte senza bordo, con illustrazioni che si estendono su tutta la superficie, offrono un’esperienza visiva senza pari, racchiudendo l’essenza della saga di Assassin’s Creed.

Le nuove carte ispirate ai personaggi e alle ambientazioni iconiche della saga introducono meccaniche di gioco inedite. Che tu sia un fan accanito di Assassin’s Creed, un appassionato di Magic: The Gathering, o semplicemente un amante delle figurine, questo box è davvero un’occasione imperdibile.

Questo box da 24 buste Magic: The Gathering “Mondi di Assassin’s Creed” ti permetterà di ammirare le splendide illustrazioni a tema Assassin’s Creed, ispirate ai personaggi e alle ambientazioni iconiche, garantendoti un’esperienza di gioco sempre nuova e mai banale.

