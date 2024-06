23€ per uno smartwatch con cui fai TELEFONATE e non solo: OCCASIONE

Metti al polso uno smartwatch che sia completo al 100%. Non hai bisogno di spendere tanti soldi quando sul mercato ci sono modelli come questo che al suo interno ha praticamente tutto. In cerca di un accessorio veramente tech? Eccotelo servito su un piatto d’argento.

Lo trovi direttamente su Amazon dove oggi è disponibile non con uno ma con ben due sconti. Apri la pagina e spunta il coupon per farlo tuo a soli 23,72€. Un’occasione quindi non perderla.

Le spedizioni, come al solito, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia grazie ai servizi Prime.

Smartwatch senza se e senza ma: al polso è perfetto

Dimensioni giuste sia su polso maschile che femminile. Sistema operativo fluido e tante funzioni al suo interno che tornano effettivamente comode e utili nel quotidiano. Da un accessorio tech come uno smartwatch è proprio quello che ti aspetti quindi perché farne a meno?

Il display non solo è ampio, colorato e luminoso ma anche personalizzabile. Un tocco del tuo dito per accedere al menù con cui puoi tenere sotto controllo l’orario ma anche tanto altro. Infatti i sensori che sono integrati al suo interno sono dei veri gioiellini.

Frequenza cardiaca, sonno, ossigenazione del sangue e così via per non parlare di passi e chilometri percorsi, calorie e 112 modalità di allenamento con le quali ti sembrerà di avere un vero coach a tua disposizione.

Ma non ti preoccupare perché non viene lasciata da parte neanche la vita quotidiana grazie alle notifiche smart, dei messaggi e alla possibilità sia di effettuare che rispondere alle chiamate direttamente dal quadrante.

Meritano una lode anche la batteria duratura e il suo essere impermeabile.

Cos’altro potresti volere? Collegati al volo su Amazon dove con un click acquisti subito il tuo smartwatch con doppio sconto ad appena 23,72€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.