-20€ per la Polaroid LEGO grazie allo SCONTO+COUPON!

Se la fotografia è la tua passione, o conosci un amico che la ama e non sai cosa regalargli, il set LEGO Ideas “Fotocamera Polaroid OneStep SX-70” è davvero un oggetto da collezione incredibile. Prima di scoprire i vari dettagli, ti basterà sapere che invece che per i 79,99€, potrai farla tua per soli 59,93€. Il trucco consiste nel cliccare sul coupon presente nella pagina d’acquisto Amazon!

Tutte le caratteristiche del set LEGO Polaroid

Le istruzioni chiare e dettagliate, accompagnate da un libretto illustrato con curiosità e informazioni sulla fotocamera e il suo design, ti guideranno passo dopo passo in questa entusiasmante avventura.

Una volta completata grazie ai suoi 516 pezzi, la tua fotocamera Polaroid OneStep SX-70 LEGO diventerà un magnifico oggetto da collezione per la tua casa o il tuo ufficio. Ma non è solo un pezzo decorativo! La fotocamera include anche tre “foto” illustrate che possono essere caricate e “stampate” proprio come una vera Polaroid.

Le tre “foto” incluse ritraggono l’inventore della Polaroid Edwin H. Land, la LEGO House e la fan designer che ha ispirato la creazione di questo set. La fotocamera funziona come una vera Polaroid: carica una “foto” e premi il pulsante rosso dell’otturatore per “stamparla”.

Questo set è un’idea regalo ideale per adulti e bambini, perfetto per gli amanti della fotografia, delle fotocamere e del bel design.

Mettiti subito al lavoro per costruire la tua personalissima Polaroid OneStep SX-70 grazie ai mattoncini LEGO e allo sconto Amazon, unito al coupon. Ti ricordiamo che la pagherai solo 59,93€!